(FW Grevenbroich) Gleich zwei Einsätze der Feuerwehr Grevenbroich wurden am Sonntagmittag (10.12.) durch Warnmelder ausgelöst.

Grevenbroich (ots) - In einem Fall konnte größerer Schaden unter anderem durch die schnelle Reaktion der Nachbarn verhindert werden.



Gegen 12:00 Uhr schlugen die Rauchwarnmelder einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnstraße in Grevenbroich Alarm. Aufmerksame Nachbarn alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte Rauch und Feuerschein in der Wohnung gesichtet werden. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Brandwohnung. Ein Trupp unter Atemschutz entdeckte schnell den Entstehungsbrand in der offenen Wohnküche und löschte diesen ab. "Die Rauchmelder haben definitiv einen größeren Schaden verhindert. Der Einsatz zeigt erneut, wie wichtig die Installation und Wartung von Rauchmeldern ist", sagt Einsatzleiter Christian Koch.



Nach Lüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die ehrenamtlichen Einheiten Stadtmitte, Wevelinghoven, Kapellen und der hauptamtlichen Wache mit rund 30 Kräften. Die Einheit Frimmersdorf/Neurath besetzte für die Dauer des Einsatzes die Feuerwache.



Bereits kurz vor diesem Einsatz wurde die hauptamtliche Wache gemeinsam mit der Einheit Gustorf/Gindorf zur Morkener Straße nach Gindorf alarmiert. Während der medizinischen Versorgung eines Patienten schlugen die Kohlenmonoxid-Warnmelder des Rettungsdienstes an. Laut den Warnmeldern sollte sich eine geringe Konzentration des giftigen und geruchlosen Gases im Raum befinden. Der Rettungsdienste forderte daraufhin gegen 11:35 Uhr die Kräfte der Feuerwehr an.



Trotz umfangreicher Messungen der Feuerwehr konnte keine CO-Konzentration gemessen und somit auch keine Quelle für den vermeintlichen Austritt ausgemacht werden. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen gegen 12:15 Uhr beendet werden, nachdem zwischenzeitlich Kräfte ebenfalls zum Einsatz an der Bahnstraße ausgerückt waren.