Am frühen Donnerstagmorgen um 6:13 Uhr wurde die hauptamtliche Wache und die beiden freiwilligen Löschzüge aus Haan mit dem Alarmstichwort "Garage klein" in die Röntgenstraße alarmiert.

Haan (ots) - Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. Zwei Angriffstrupps unter Atemschutz und C-Strahlrohren wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Eine in der Laube befindliche Gasflasche hatte bereits abgeblasen, diese wurde geborgen und heruntergekühlt, die Laube selbst war nicht mehr zu retten. Gegen 8:40 konnte die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben werden.



Im Einsatz waren 6 Fahrzeuge und 17 Einsatzkräfte. Zur Brandursache wird an die Polizei verwiesen.