Die Feuerwehr Haan wurde heute um 13:48 mit dem Alarmstichwort Keller-Zimmer-Wohnung in die Goerdeler Straße in ein Mehrfamilienhaus alarmiert.

Haan (ots) - Gemeldet war ein verrauchter Treppenraum in der 1. Etage. Bereits auf der Anfahrt gab es über die Leitstelle die erste Rückmeldung einer bereits vor Ort anwesenden Polizeibesatzung, dass sich in einer der Wohnungen noch eine Frau mit Ihren zwei Kindern befindet, die aufgrund des verrauchten Treppenraumes nicht mehr aus Ihrer Wohnung kamen.



Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte machte sich die betroffene Familie an einem geöffneten Fenster bemerkbar. Die drei Personen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits rechtzeitig in einen nicht betroffenen Raum ihrer Wohnung begeben, berichteten aber, dass der Ausweg über den Flur verraucht war. Da alle drei Personen keine Beschwerden hatten und erst mal keine akute Gefahr mehr für diese bestand, mussten Sie nicht über das Fenster gerettet werden.



Vor dem Hauseingang selbst befand sich brennendes Material, welches dort schnell abgelöscht werden konnte. Laut Aussage der anwesenden Handwerker war dieses Material ursprünglich zwecks Entsorgung im Treppenraum im Erdgeschoss kurzfristig abgestellt worden und hatte dort angefangen zu brennen. Der Brandgeruch selbst wurde durch einen der Handwerker im Treppenraum wahrgenommen. Dieser handelte unverzüglich und brachte das brennende Material vor die Haustüre. Dabei atmete er Rauchgase ein und verletzte sich dabei leicht, so dass er vom Rettungsdienst untersucht und behandelt wurde.



Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz in den Treppenraum vor und kontrollierte den Bereich der ursprünglichen Brandentstehung. Im Anschluss ging er mit dem Wohnungsschlüssel zu der betroffenen Wohnung weiter, und öffnete in den vom Rauch betroffenen Räumen die Fenster zwecks Querlüftung. Mittels eines Hochleistungslüfters wurde dann sowohl der Treppenraum als auch die Wohnung belüftet, mittels Mehrgaswarngerät kontrolliert und die drei Personen ins Freie geführt. Diese wurden ebenfalls durch den Rettungsdienst untersucht und konnten schlussendlich nach Ende des Einsatzes unverletzt zurück in Ihre Wohnung.



Die Feuerwehr Haan war mit insgesamt 25 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Brandursache wird auf die Polizei verwiesen.