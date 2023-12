Am Dienstagvormittag wurden die hannoverschen Brandschützer zu einem Feuer in den Stadtteil Vahrenwald gerufen.

Hannover (ots) - Die Einsatzkräfte mussten in der Integrierten Gesamtschule Büssingweg einen Brand in einem Lagerraum löschen. Menschen wurden nicht verletzt, die Feuerwehr Hannover hatte den Brand schnell gelöscht.



Um 13:41 Uhr ging in der Regionsleitstelle Hannover ein Notruf von Haustechnikern der IGS Büssingweg ein. Diese meldeten eine starke Rauchentwicklung in einem Lagerraum im Erdgeschoss und drückten parallel einen Handdruckmelder, der bei der Feuerwehr Hannover aufgeschaltet ist. Neben der Auslösung des Feueralarms begannen die Mitarbeitenden mit eigenen Löschversuchen mit Kleinlöschgeräten und der Räumung der Schule.



Aufgrund des Alarmstichwortes wurden von der Regionsleitstelle umgehend zwei Löschzüge der Feuerwehr, sowie der Rettungsdienstes Hannover alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurden von der Leitstelle erste Hinweise und Informationen an die anfahrenden Einsatzkräfte mitgeteilt.



Direkt nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein Trupp der hannoverschen Brandschützer unter Atemschutz zur Brandbekämpfung mit Löschwasser eingesetzt und konnte bereits nach wenigen Minuten "Feuer aus" melden. Lüftungsarbeiten mit Hochdrucklüftern schlossen sich an und machten ein Betreten des betroffenen Bereiches schnell wieder möglich.



Verletzt wurde beim dem Brand niemand.



Die Schadensursache und auch die genaue Schadenshöhe sind derzeit noch unklar, die Polizei Hannover hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.



Die Einsatzdauer betrug 45 Minuten.



Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 32 Einsatzkräften vor Ort.



Besonders positiv zu erwähnen war die schnelle und richtige Reaktion der Lehrkräfte auf den Feueralarm. Denn als die Feuerwehr Hannover am Einsatzort eintraf, war durch die Lehrkräfte der IGS bereits das gesamte Gebäude geräumt und die Schüler*innen auf dem dafür vorgesehenen Schulhof gesammelt.