Durch die fallenden Pegel von Leine und Ihme kann von einer immer noch angespannten, aber stabilen Hochwasserlage in Hannover gesprochen werden.

Hannover (ots) - Die Pegel sind noch immer auf einem hohen Niveau, sodass die Gefahr durch das Hochwasser noch nicht gebannt ist.



Die Feuerwehr Hannover hält die getroffenen Einsatzmaßnahmen vollumfänglich aufrecht, um auf eine nicht auszuschließende Verschärfung der Lage jederzeit angemessen reagieren zu können. So werden die installierten mobilen Hochwasserschutzsysteme regelmäßig überprüft. Auch die Kontrollfahrten an neuralgischen Stellen im Stadtgebiet werden fortgesetzt. Ebenfalls übernimmt der Führungsstab der Feuerwehr Hannover in der Feuer- und Rettungswache 1 am Weidendamm weiterhin die zentrale Koordinierung aller erforderlichen Maßnahmen. Einsatzkräfte und Material stehen bereit, um jederzeit im Stadtgebiet tätig zu werden.



Die weitere Entwicklung der Pegel und damit der Hochwasserlage in Hannover kann noch nicht sicher vorausgesagt werden. Durch die gesättigten Böden kann sich potentieller Niederschlag unmittelbar auf die Pegelstände auswirken.



Besonders hinweisen müssen wir an dieser Stelle wiederkehrend auf die Einhaltung der allgemeinen Verhaltensmaßnahmen bei Hochwasser. Die wegen des Hochwassers gesperrten oder bereits überfluteten Gebiete dürfen auf keinen Fall befahren oder betreten werden. Hier herrscht Lebensgefahr für die Betretenden und für die Einsatzkräfte.



An anderen Stellen werden Hochwasserschutzsysteme betreten oder überquert. Hierbei kommt es im schlechtesten Fall zur Beschädigung der Systeme, weshalb die Sie im Falle eines Falles ausfallen können. Das Betreten entsprechender Deichanlagen oder Schutzsysteme ist zwingend zu unterlassen.