Durch die besondere Wetterlage mit anhaltendem Regen und teils heftigen Windböen sind insbesondere Wasserschäden in Gebäuden entstanden.

Hannover (ots) - Zudem mussten vereinzelt auch Bäume beseitigt werden. In den letzten 24 Stunden musste die Feuerwehr Hannover zu 52 Einsätzen in der Landeshauptstadt ausrücken. Die Leitstelle der Feuerwehr disponierte zudem 255 Einsätze für Feuerwehren in der Region Hannover.



Im Verlauf des Samstags wurden der Feuerwehr vermehrt Wasserschäden gemeldet. Regenwasser war in Gebäudekeller eingedrungen oder hatte sich oberflächlich in Geländevertiefungen gesammelt. Bei 50 Einsatzanforderungen erkundeten die Einsatzkräfte die gemeldeten Situationen oder beseitigten Wasserschäden mit speziellen Pumpen und Sauggeräten. Zweimal mussten zudem umgestürzte Bäume beseitigt werden.

Personen wurden im Rahmen dieser Einsätze nicht verletzt.



Die Feuerwehr Hannover wurde zwischen Samstag, den 23.12.2023, 07:30 Uhr und Sonntag, den 24.12.2023, 07:30 Uhr zu insgesamt 52 wetterbedingten Einsätzen gerufen. Die Regionsleitstelle disponierte in diesem Zeitraum insgesamt 307 Feuerwehreinsätze in der gesamten Region Hannover.



Derzeit werden die aktuellen Hochwasserpegel ständig beobachtet. In fraglichen Überflutungsbereichen unternimmt die Feuerwehr wiederkehrende Kontrollfahrten. In Ricklingen werden in Kürze die Deichtore an der Düsternstraße sowie im Kneippweg geschlossen. Alle präventiven Hochwasserschutzmaßnahmen haben bisher größere Probleme durch den Hochwasserstand der Leine und Ihme in der Landeshauptstadt verhindert.