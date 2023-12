Die Feuerwehr Hannover musste am frühen Samstagmorgen zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Vinnhorst ausrücken.

Hannover-Vinnhorst (ots) - Die Löschkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohnungen noch rechtzeitig verhindern. Menschen wurden nicht verletzt.



Gegen 00:35 Uhr bemerkten mehrere Anwohner Rauch und Flammen in einem Mehrfamilienhaus an der Schulenburger Landstraße. Sie riefen umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Löschkräfte schlugen die Flammen bereits aus mehreren geborstenen Fenstern eines Wintergartens im zweiten Stockwerk des Gebäudes. Der Bewohner der Brandwohnung hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon selbst in Sicherheit gebracht und wurde sofort von Rettungskräften versorgt. Durch einen konzentrierten Löschangriff verhinderten mehrere Feuerwehrtrupps zunächst die Brandausbreitung und sicherten den Treppenraum. Weitere Trupps unter schwerem Atemschutz nahmen umgehend die Brandbekämpfung in der Wohnung und an der Fassade auf, die auch schnell Erfolg zeigte. Durch den bereits stark fortgeschrittenen Brand konnten sie dennoch nicht mehr verhindern, dass ein Teil der betroffenen Wohnung stark beschädigt wurde. Insgesamt zehn Menschen aus dem Haus kamen für die Dauer der Löscharbeiten vorübergehend in einem Bus der Feuerwehr unter und wurden dort durch Rettungskräfte betreut.



Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 20.000 EUR. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Landeshauptstadt waren mit insgesamt 50 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen, darunter zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Vinnhorst, im Einsatz. Feuerwehrleute waren mit Aufräum- und Kontrollarbeiten noch bis in die Morgenstunden beschäftigt.