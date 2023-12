Zahlreiche Paralleleinsätze forderten am Dienstagmorgen, 12.12.2023, die Feuerwehr Bremen.

Bremen (ots) - Unter anderem gerieten fast zeitgleich ein Autotransporter auf der Autobahn A27 und eine Diesellok auf einem Betriebsgelände nahe des Hauptbahnhofes in Flammen. Zudem ereigneten genau in diesem Zeitraum schwerwiegende Notfallrettungseinsätze.



Gegen 6:20 Uhr nahm das Einsatzaufkommen zu. Zu diesem Zeitpunkt erreichte ein Notruf von der A27 die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Auf einem Autotransporter standen geladene Pkw in Flammen. Die Einsatzstelle befand sich in Fahrtrichtung Bremer Kreuz, nördlich der Anschlussstelle Horn-Lehe. Als die ersten Kräfte eintrafen, schlugen Flammen aus mehreren Pkw und drohten weitere Fahrzeuge zu erfassen. Darunter auch ein Elektrofahrzeug. Unter Atemschutz nahmen die Feuerwehrleute die Brandbekämpfung auf. Zwei Tanklöschfahrzeuge sicherten die Wasserversorgung auf der Autobahn.



Der Löscheinsatz mit Schaummittel zeigte letztlich Erfolg, bei dem E-Fahrzeug wurde die Stromversorgung gekappt. Gegen 8:10 Uhr war das Feuer aus. In Absprache mit Vertreter:innen der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft wurden noch Maßnahmen ergriffen, um das Schaummitttel nicht unkontrolliert abfließen zu lassen.



Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 2 und 7, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie weitere Kräfte der Wachen 1, 4 und 5 und der Einsatzleitdienst Mitte.



Die Meldung zu der Diesellok lief gegen 6:55 Uhr in der Leitstelle auf. Das Zugfahrzeug stand auf einem Reparaturgleis, wenige hundert Meter östlich vom Hauptbahnhof. Es stand beim Eintreffen der ersten Kräfte in Vollbrand. Zwei Atemschutztrupps gingen direkt zur Brandbekämpfung vor. Sie konnten die Flammen innerhalb von rund 25 Minuten unter Kontrolle bringen. Kurz danach meldete der Einsatzleiter "Feuer aus".



Hier waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 4 und 5 sowie die Rüsteinheit der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Huchting, der Einsatzleitdienst West und ein zusätzlicher Gerätewagen Atemschutz im Einsatz.