(des) Am frühen Sonntagmorgen wurden bei einem Brand in einem Hochhaus an der Theodor-Billroth Straße zwei Personen verletzt.

Bremen-Kattenturm (ots) - Eine Wohnung wurde durch ein Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine Katze wird vermisst.



Um 1:37 Uhr wurde der Feuerwehr Bremen per Notruf gemeldet, dass in dem Gebäude Rauchwarnmelder piepen würden. Die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle entsandte daraufhin ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzadresse.



Im vierten Obergeschoss des elfgeschossigen Hochhauses wurde die Feuerwehr fündig. In einer Wohnung brannten aus unklarer Ursache Einrichtungsgegenstände. Von den unter Atemschutz vorgehenden Trupps wurde eine schwer verletzte Person (68) aufgefunden, gerettet, an den Rettungsdienst übergeben und schließlich einem Krankenhaus zugeführt.

Das Feuer konnte anschließend schnell bekämpft und gelöscht werden. Die Wohnung wurde später durch wesernetz stromlos geschaltet.



Da ein Großteil des Gebäudes verraucht war, mussten von weiteren Trupps unter Atemschutz viele Wohnungen auf weitere Raucheinträge und verletzte Personen kontrolliert werden sowie die Entrauchung der betroffenen Bereiche durchgeführt werden. Im Laufe des EInsatzes wurden zwei weitere Personen vom Rettungsdienst gesichtet und davon eine anschließend einem Krankenhaus zugeführt.

Eine Katze wurde zwischenzeitlich vermisst und ist bis zum Verfassen dieser Pressemeldung noch nicht wieder aufgetaucht. Sie befindet sich nicht in der Brandwohnung. Dies wurde am Vormittag von Einsatzkräften der Feuerwehr unter Atemschutz im Auftrag der Polizei nochmals kontrolliert.



Vor Ort waren 44 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Neben den Kräften der Berufsfeuerwachen 1, 2, 4 und 5 war die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Arsten vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt wurde zusätzlich alarmiert, um während der Dauer der Einsatzmaßnahmen den sogenannten Grundschutz zu übernehmen.

Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.