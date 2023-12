Die Feuerwehr Bremen bereitet sich auf die Silvesternacht vor.

Bremen (ots) - Neben den sieben Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr, inklusive einiger verstärkender Kräfte, werden auch alle Freiwilligen Feuerwehren einsatzbereit sein. Zusätzliche Führungsdienste und Einsatzfahrzeuge sorgen für noch mehr Sicherheit im Stadtgebiet.



Noch in der laufenden Hochwasserlage, die auch definitiv bis zum Jahreswechsel andauern wird, gilt der Blick auf die Silvesternacht.



Um dem vermeintlich höheren Einsatzaufkommen gerecht zu werden, stockt die Feuerwehr Bremen den Einsatzdienst sowie die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle personell auf. An der Feuer- und Rettungswache 4 besetzen Auszubildende der Berufsfeuerwehr gemeinsam mit qualifizierten Führungskräften zusätzliche Fahrzeuge. Weitere Kolleg:innen des Lehrgangs unterstützen die Einsatzkräfte auf den anderen Wachen.



Beamt:innen aus dem Tagesdienst stocken die Wachbesatzungen der Berufsfeuerwehrwachen weiter auf. Die Leitstelle wird in der kritischen Zeit mit zwei zusätzlichen Mitarbeiter:innen besetzt, um das höhere Notrufaufkommen bewältigen zu können.



Alle 19 Freiwilligen Feuerwehren sind grundsätzlich einsatzbereit gemeldet. Einsatzkräfte von zehn Freiwilligen Feuerwehren befinden sich in der Silvesternacht sogar einsatzbereit am jeweiligen Feuerwehrhaus.



Ein besonderer Schutz kommt wie in jedem Jahr dem Bremer Rathaus zu Gute. Zur Vermeidung einer Brandausbreitung durch Feuerwerkskörper, welche im Dachbereich des historischen Gebäudes landen, werden hier vier Feuerwehreinsatzkräfte eine Brandsicherheitswache abhalten.



Hier gilt jedoch auch der Hinweis auf das Böllerverbot rund um das Rathaus, im Schnoorviertel, auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke, der Teerhofbrücke und an der Schlachte:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5681331



Der stadtbremische Rettungsdienst stellt für die Silvesternacht acht weitere Rettungswagen in Dienst, die durch die Hilfsorganisationen besetzt werden.



Die Feuerwehr Bremen hat zudem Tipps und Hinweise zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern zusammengestellt:

https://www.feuerwehr.bremen.de/praevention/adventszeit-und-silvesterfeuerwerk-20569