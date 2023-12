Die Hochwasserlage an der Wümme ist an Tag 3 unverändert angespannt.

Bremen-Borgfeld (ots) - Entlang der Wümme im Bereich Katrepel sind zahlreiche Häuser von Wasser umschlossen und stromlos geschaltet. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner haben diesen Bereich verlassen.



Im Ortsteil Timmersloh steht das Wasser seit Tagen an den Deichen, es sind Straßen und Felder überschwemmt. An unterschiedlichen Stellen hat vor allem der Deichverband bereits Deichsicherungsmaßnahmen mithilfe von Sandsäcken durchgeführt.



Die Pegel der Wümme sinken weiter, allerdings nur sehr langsam. So ist nach wie vor von einer Lage auszugehen, die noch einige Tage andauert.



Am Donnerstagmittag haben Innensenator Ulrich Mäurer und Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf die Lage in den Einsatzabschnitten erkundet:

https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/tagelange-hochwasserlage-fordert-einsatzkraefte-und-deiche-437996?asl=bremen02.c.730.de



Für Rückfragen betroffener Bürgerinnen und Bürger zur Hochwasser-Lage hat die Feuerwehr ein Kontakttelefon eingerichtet, erreichbar über die Telefonnummer (0421) 303011-799.



Aktuelle Analysen zeigen auf, dass das Grundwasser in vielen Stadtteilen nach wie vor sehr hoch ist und auch noch ansteigen könnten. Daher nutzen wir nochmal die Gelegenheit, über unsere Hinweise an die Bevölkerung zu informieren:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130368/5679571