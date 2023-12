Nach wie vor ist die Hochwassersituation in Borgfeld, in den Bereichen Katrepel, Lehesterdeich und Timmersloh, angespannt.

Bremen-Borgfeld (ots) - Stand, 27.12.2023, 14:30 Uhr. Die Einsatzkräfte und insbesondere die Deichverbände sichern Deiche, die Feuerwehr kommt aufgrund von Überschwemmungen an unterschiedlichen Stellen zum Einsatz.



In Borgfeld stehen zwischen der Wümme und der Katrepeler Landstraße weiter zahlreiche Grundstücke unter Wasser. Hier sind über 50 Haushalte ohne Strom. Viele Bewohner:innen haben ihre Häuser verlassen und sind überwiegend bei Verwandten und Freunden untergekommen. Die Feuerwehr hat die Bewohner:innen zum Teil mit watfähigen Fahrzeugen unterstützt, ihre Wohnhäuser zu verlassen. In Höhe der Grundschule Borgfeld wurde eine zentrale Anlaufstelle der Feuerwehr für die Bewohner:innen aufgebaut.



Im Ortsteil Timmersloh steht das Wasser an den Deichen nach wie vor hoch. Doch die Einschätzungen von Deichverband und Hochwasserzentrale sind, dass die Deiche stabil sind und der Pegel stagniert bzw. sehr langsam sinken könnte. In der Nacht zu Mittwoch mussten Einsatzkräfte den Deich an einer Stelle erneut mit Sandsäcken erhöhen. In einem anderen Bereich wird der Deich seit dem Vormittag an einer Sickerstelle gesichert. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Timmersloh ist eine zentrale Anlaufstelle mit Einsatzführungsdiensten, einem Rettungsdienst-Aufgebot und watfähigen Fahrzeugen eingerichtet.



Es kommt im gesamten Bereich Borgfeld immer wieder zu einzelnen Einsätzen aufgrund von Wasser im Keller. Gerne weisen wir an dieser Stelle nochmal auf unsere Hinweise an die Bevölkerung hin: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130368/5679571