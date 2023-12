Wir sind als Feuerwehr Bremen mit der Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und den Freiwilligen Feuerwehren an den Weihnachtsfeiertagen umfassend einsatzbereit.

Bremen (ots) - Darüber hinaus geben wir Hinweise zum sicheren Umgang mit Kerzen und Weihnachtsbeleuchtung, um größere Gefahren zu verhindern.



Jedes Jahr zur Weihnachtszeit wird die Feuerwehr wieder zu Wohnungsbränden gerufen, die durch brennende Adventsgestecke oder Weihnachtsdekoration ausgelöst werden. Besonders an Heiligabend und den beiden Weihnachtstagen, wenn Freunde und Familien zusammenkommen, werden die Weihnachtsbäume und Dekorationen nochmal in Szene gesetzt und teilweise mit Kerzenschein beleuchtet. Die Gefahr von Bränden und Verletzungen durch offenes Feuer steigt an diesen Tagen.



Die Feuerwehr Bremen ist selbstverständlich auch an diesen Tagen für die Menschen der Stadt einsatzbereit. Nachdem am Anfang des Jahres die Feuer- und Rettungswache 7 am Hochschulring in Dienst gestellt wurde, rücken die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr seit 22 Jahren erstmals zu Weihnachten wieder von sieben Standorten zu Brand-, Hilfeleistungs- und Rettungseinsätzen aus.



Auch die insgesamt 19 Freiwilligen Feuerwehren im Bremer Stadtgebiet sind an den Feiertagen einsatzbereit. Im Einsatzfall unterbrechen die Kamerad:innen der Freiwilligen Feuerwehren das Weihnachtsessen oder die Bescherung, begeben sich zu den jeweiligen Feuerwehrhäusern und rücken aus.



Damit es aber zu möglichst wenigen Feuerwehreinsätzen kommt, sollten alle Bürger:innen unsere "Top 5"-Sicherheitstipps zum Umgang mit echten Kerzen beherzigen:



1) Verlassen Sie nie den Raum, in dem Kerzen brennen. Lassen Sie

brennende Kerzen also nie unbeaufsichtigt, auch dann nicht,

wenn sie senkrecht stehen und scheinbar gut befestigt sind.

2) Positionieren Sie Gestecke und Weihnachtsbäume mit echten

Kerzen immer mit ausreichend großen Abständen zu Gardinen,

Teppichen, Tischdecken und Möbeln, um eine schnelle

Brandausbreitung zu verhindern.

3) Verwenden Sie beim Abbrennen von Kerzen nur frische Kränze und

Gestecke, niemals trockene Zweige oder ähnliches. Nutzen Sie

eine nicht brennbare Unterlage.

4) Halten Sie ein Löschmittel bereit, um kleine Brände löschen zu

können und positionieren Sie Kränze und Weihnachtsbäume so im

Raum, dass Sie diesen im Brandfall noch gefahrlos verlassen

können.

5) Lassen Sie Kerzen nie zu weit herunterbrennen, sondern tauschen

Sie die Kerzen rechtzeitig aus. Löschen Sie die Kerzen dabei

mit einem Kerzen-/Dochtlöscher, niemals durch auspusten.



Eine ausführliche Übersicht finden Sie hier:

https://www.feuerwehr.bremen.de/praevention/adventszeit-und-silvesterfeuerwerk-20569



Die sicherere Variante ist zumeist die Verwendung von elektrischer Weihnachts- und Adventsbeleuchtung. Aber Achtung, nutzen Sie möglichst nur die Artikel, die mit entsprechenden Prüfzeichen (VDE, GS) gekennzeichnet sind.



Weitere Sicherheitstipps zu Lichterketten und Co. liefert das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut:

https://www.vde.com/tic-de/verbraucherschutz/verbraucher/sichere-weihnachtsbeleuchtung