Am Freitag, den 15.

Bremen-Burglesum (ots) - Dezember 2023 meldeten mehrere Anrufer um 19:21 Uhr über den Notruf 112 einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bremer Heerstraße in Bremen-Burgdamm. Von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle sind daraufhin Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Burgdamm und Bremen-Grambkermoor alarmiert worden. Da nicht auszuschließen war, dass bei diesem Brand Personen verletzt worden sein könnten, wurden außerdem Einheiten des Rettungsdienstes mit dem Leitenden Notarzt und dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert.



Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohneinheit im Erdgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes (10m x 20m) bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus den Fenstern und der Eingangstür. Entgegen der ersten Meldungen befanden sich glücklicherweise keine Personen mehr im Gebäude. Fünf Bewohner:innen des Gebäudes wurden vorsorglich von Einsatzkräften des Rettungsdienstes untersucht. Der Transport in eine Klinik war dann aber bei keiner der untersuchten Personen erforderlich.



Aufgrund der hohen Brandintensität konnte der Übersprung auf weitere Bereiche des Gebäudes nicht verhindert werden. Durch den Einsatz von zehn Trupps unter Atemschutz mit mehreren C-Rohren konnte der Brand dann schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Das gesamte Gebäude wurden mit Brandrauch und Ruß kontaminiert. Gegen 21:30 Uhr erfolgte durch den Einsatzleiter die Meldung "Feuer aus". Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in die frühen Morgenstunden hin.



Die Kriminalpolizei hat im Nachgang die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.