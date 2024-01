Mit den leicht sinkenden Pegelständen in den Hochwassergebieten in Bremen-Borgfeld und Bremen-Timmersloh und die damit einhergehende leichte Entspannung konnte die Feuerwehr Bremen ihre Silvestervorplanungen vollumfänglich umsetzen.

Bremen (ots) - Auch die durch den Hochwassereinsatz sehr stark belasteten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren konnten einigermaßen ausgeruht in die Silvesternacht gehen. Um das erhöhte Einsatzaufkommen gut bewältigen zu können, sind im Vorfeld zusätzliche Kapazitäten durch weitere Löschfahrzeuge, Rettungswagen sowie eine Personalerweiterung in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle geschaffen worden.

Aufgrund der guten Einsatzplanung und -vorbereitung auf die Silvesternacht konnten sämtliche Einsätze problemlos abgearbeitet werden.



Für die Einsatzsachbearbeiter:innen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle brachte die Silvesternacht das erwartet hohe Notrufaufkommen. So waren in der Zeit von 18:00 - 06:00 rund 500 112-Notrufe zu bearbeiten.

Der Rettungsdienst war in diesem Zeitraum etwas weniger stark belastet als im Vorjahr. Dennoch mussten rund 180 Rettungsdiensteinsätze bewältigt werden. Durch unsachgemäße Verwendung von Silvesterfeuerwerk wurden mehrere Personen zum Teil sehr schwer verletzt.

Im Bereich des Lösch- und Hilfeleistungsdienstes gab es für die Einsatzkräfte mit 71 Einsätzen deutlich mehr zu tun als im Vorjahr. Auch hier gab es das für einen Jahreswechsel typische Einsatzspektrum. Neben zwei größeren Balkon- und Wohnungsbränden in der Friedrich-Klippert-Straße und der Neuwieder Straße handelte es sich bei den Einsätzen um ausgelöste automatische Brandmeldeanlagen, diverse brennende Müllbehälter, Vegetationsbrände und zwei Parzellenbrände.



Leider gehörte aber auch das Thema "Gewalt gegen Einsatzkräfte" wieder zum Jahreswechsel. Wie im vergangenen Jahr wurden wieder Einsatzkräfte mit Böllern beworfen oder mit Raketen beschossen. Glücklicherweise wurden hierbei keine Einsatzkräfte verletzt.



Die Feuerwehr Bremen wünscht allen Bremer:innen ein frohes und gesundes Jahr 2024.