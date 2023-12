Ein Brand in einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus in der Straße Oberblockland forderte die Feuerwehr am Mittwoch, den 20.12.2023, mehrere Stunden.

Bremen-Blockland (ots) - Der Neubau erlitt einen erheblichen Schaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Gegen 9:40 Uhr begann der Einsatz für die Feuerwehr Bremen. Zunächst rückten Kräfte der Berufsfeuerwehr zum gemeldeten Einsatzort im Bereich Oberblockland aus. Als die ersten Einheiten vor Ort eintrafen, brannte es im Bereich einer Küche im Erdgeschoss. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein großes neues Einfamilienhaus noch in der Bauphase. Ein Atemschutztrupp ging unmittelbar zur Brandbekämpfung vor. Kurz darauf von einem weiteren Atemschutztrupp unterstützt. Es wurde Unterstützung unter anderem durch eine Freiwillige Feuerwehr nachgefordert.



Den Küchenbrand bekamen die Einsatzkräfte relativ schnell unter Kontrolle. Doch die Flammen waren bereits in Zwischendecken gelaufen. Als die Einsatzkräfte wiederum Löscherfolge erzielten, waren plötzlich Flammen im Dachbereich sichtbar. Es folgten zunächst weitere Löschmaßnahmen aus dem Inneren des Neubaus, dann mussten doch noch Dachbereiche von außen aufgenommen werden, um an die Glutnester zu gelangen. Dafür gingen Atemschutzgeräteträger gezielt mit Absturzsicherungen ausgerüstet vor.



Gegen 13:30 Uhr meldete der Einsatzleiter letztlich "Feuer aus".



Im Einsatz waren insgesamt knapp 40 Kräfte: Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 7 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Lehesterdeich, ein Einsatzleitdienst, die Verpflegungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt und weitere Einsatzmittel von Feuerwehr und Rettungsdienst.