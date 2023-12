Aufgrund der vorhergesagten schweren Sturmflut besteht am Freitag, 22.12.2023, ab 9:30 Uhr eine Überschwemmungsgefahr in einigen Bereichen außerhalb der sogenannten Hauptdeichschutzlinien.

Bremen (ots) - Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine Räumung dieser Bereiche am Freitagmorgen vorbereitet.



Betroffen sind die Pauliner Marsch, der Bereich Im Suhrfelde (östlich der Karl-Carstens-Brücke), das Parzellengebiet an der Hanseatenkampfbahn in Rablinghausen sowie Teile des Stadtwerders. Hier geht es um die niedriggelegenen Bereiche zwischen dem Kuhirten und dem Werdersee östlich des Christophwegs, das Weserufer östlich der DGzRS und der gesamte Bereich östlich des Cafe Sands.



Die Räumung am Freitagmorgen erfolgt durch die Polizei Bremen. Es erfolgen zudem Bevölkerungswarnungen auf unterschiedlichen Kanälen - am späten Abend und am Freitagmorgen.



Wem es möglich ist, bei Verwandten oder Freunden unterzukommen, der/die sollte die betroffenen Bereiche vorsorglich schon frühzeitig verlassen.