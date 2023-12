Aufgrund der hohen Wasserstände und des hohen Grundwasserstandes stehen stadtweit einige Wege, Gärten und zum Teil auch Keller unter Wasser.

Bremen (ots) - Die Feuerwehr Bremen erreichen verständlicherweise immer wieder Anrufe mit Meldungen zu Kellern, die unter Wasser stehen. Doch nur in wenigen Fällen ist die Lage so, dass die Feuerwehr mit ihren Mitteln unterstützen muss und kann.



Außerdem können sich leichte Überschwemmungen in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Lage immer wiederholen.



Wir geben Hinweise, worauf die Bürger:innen in dieser Situation achten sollten:



- Lagern Sie wertvolle Gegenstände hoch oder entfernen Sie diese

bestenfalls aus den Kellerräumen

- Trennen Sie vorsorglich elektrische Geräte vom Strom und

versuchen Sie, kleinere technische Geräte und Steckdosen hoch zu

lagern

- Kontrollieren Sie regelmäßig ihre Kellerräume, aber halten Sie

sich nicht dauerhaft darin auf

- Halten Sie, wenn vorhanden, Pumpen und Schöpfeimer bereit

- Halten sie Abflüsse und Schächte frei, damit das Wasser

abfließen kann

- Schalten Sie bei Wasser im Keller den Strom für den Keller

unbedingt ab, bevor sie ihn betreten

- Beobachten Sie den Wasserstand und warten mit Pump- und

Kehrmaßnahmen ab, bis der Wasserstand stabil ist; der

Grundwasserpegel muss zunächst wieder sinken

- Helfen und informieren Sie Ihre Nachbar:innen



Wenn der Wasserstand dynamisch ansteigt oder eine eigenständige Bergung von wertvollen Sachgütern nicht mehr möglich ist, dann wählen Sie den Notruf 112.