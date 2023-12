Sehr geehrte Damen und Herren, das Jahr 2023 geht dem Ende entgegen.

Heiligenhaus (ots) - Dies ist auch die Zeit auf das scheidende Jahr zurückzublicken. Traditionell erfolgt dies mit allen Angehörigen der Feuerwehr Heiligenhaus von Kinder- und Jugendfeuerwehr, Einsatz-, Unterstützungs-, Alters- und Ehrenabteilung, mit Vertretern aus Rat und Verwaltung, dem Förderverein, sowie Freunden und Wegbegleitern.



Daher lade ich Sie hiermit zum



Jahresabschluss der Feuerwehr Heiligenhaus



am Freitag, 15. Dezember 2023 um 19:00 Uhr in die Feuer- und Rettungswache,



Dr.-Julius-Held-Straße 1 in Heiligenhaus ein.



Bürgermeister Michael Beck führt durch den Abend und wird der Feuerwehr ein neues Fahrzeug übergeben.



Zwecks Planung bitte ich um kurze Anmeldung an presse@fw-heiligenhaus.de.