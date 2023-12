Die Feuerwehr Heiligenhaus wurde bis zum Mittag, des 22.12.2023 zu insgesamt elf Einsätzen gerufen.

Heiligenhaus (ots) - Bei den Einsätzen handelte es sich um umgestürzte Bäume, welche Straßen und Wege versperrten oder blockierten.



Den Anfang machte am Donnerstagnachmittag, den 21.12.2023 um 16:23 Uhr ein umgestürzter Baum auf der Selbecker Straße. Anschließend wurde die Ratinger Straße von einem umgestürzten Baum befreit. Hierzu musste die Ratinger Straße rund eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt werden. Auf der Frankfurter Straße fielen mehrere Bäume in eine Stromleitung. Der zuständige Netzbetreiber "Westnetz" schaltete den Strom für einen Teilbereich der Straße zeitweise ab. Im Zeitraum 21.12.2023 bis zum Mittag des 22.12.2023 arbeitete die Feuerwehr Heiligenhaus insgesamt elf Einsätze ab.



Aufwendiger Einsatz an der Gohrstraße



Ein aufwendigerer Einsatz fand auf der Gohrstraße statt. Hier lag ein Baum quer über der Fahrbahn und hatte sich in einer Baumgabel verkeilt. Ein sicheres Abtragen des Baumes war ohne weiteres nicht möglich, sodass der Baum mit einer Zugvorrichtung in Richtung Fahrbahn gezogen und anschließend beseitigt wurde.



Elf Einsätze für die Heiligenhauser Feuerwehr



Den Abschluss des Tages stellte ein Einsatz auf der Kettwiger Straße dar. Hier waren insgesamt drei Bäume auf die Straße gefallen und mussten aufwändig zersägt werden. Der Einsatz war gegen 1:30 Uhr beendet. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge auf der Wache wieder einsatzbereit gemacht. Um ca. 2:00 Uhr in der Nacht waren die Aufräumarbeiten für die Frauen und Männer abgeschlossen. Am Morgen folgten weitere Einsatzstellen an der Frankfurter Straße und am Angerweg. Die Einsatzstellen wurden zusammen mit dem Forstbereich der Technischen Betrieben der Stadt Heiligenhaus zusammen abgearbeitet werden.