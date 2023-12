17.12.2023, Uhrzeit siehe Text.

Helmstedt (ots) - Nachdem es zuletzt etwas ruhiger war, ging es dafür ab Sonntagabend umso häufiger zum Einsatz. Um 18.54 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Trageunterstützung des Rettungsdienstes in die Ernst-Reuter-Straße alarmiert. Vor Ort wurde eine Person aus dem Gebäude transportiert und dem Rettungsdienst übergeben.



Um 21:32 Uhr ereignete sich einer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Kreuzungsbereich B1 / B244 (Verlängerung Braunschweiger Tor). Vor Ort kollidierten zwei PKW frontal. Es wurden zwei Personen verletzt. Eine Person wurde nach Absprache mit dem Notarzt mittels hydraulischen Rettungsgerät befreit, in dem eine große Seitenöffnung am Fahrzeug durchgeführt wurde. Zur Art der Verletzung hat die Feuerwehr keine Angaben. Des Weiteren wurde die Einsatzstelle abgesichert, auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert und der Brandschutz sichergestellt. Im weiteren Verlauf wurde die Drohne der Kreisfeuerwehr Helmstedt auf Anforderung der Polizei nachgefordert.



Um 01:30 Uhr erfolgte eine erneute Anforderung des Rettungsdienstes in den Schumannweg. Vor Ort wurde eine Person aus dem Gebäude transportiert und dem Rettungsdienst übergeben.



Um 06:11 Uhr kam es erneut zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B1 / B244. Es kollidierten zwei Fahrzeuge. Eine Person wurde verletzt durch den Rettungsdienst betreut. Zur Art der Verletzung hat die Feuerwehr keine Angaben. Des Weiteren wurde die Einsatzstelle abgesichert und auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Maßnahmen waren jedoch nicht erforderlich.



Fotos: Feuerwehr Helmstedt