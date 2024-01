In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Hennef-Stoßdorf zu einem Kellerbrand.

Hennef (ots) - Um 1:23 Uhr wurden die Einheiten Hennef und Söven nach dem Alarmstichwort "B3-Gebäude" in die Heidestraße nach Stoßdorf alarmiert. Vor Ort brannten unter anderem Autoreifen in einem Kellerverschlag.



Von der Feuerwehr mussten zwei Personen aus dem Gebäude gerettet werden, die restlichen Bewohner konnten sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbständig ins Freie begeben. Parallel wurde das Feuer von außen und innen mit jeweils einem C-Rohr bekämpft. Drei weitere Trupps unter Atemschutz kontrollierten alle Wohnungen.



Des Weiteren wurde der mit Atemschutzgeräten beladene GW-L der Löscheinheit Happerschoss alarmiert um die benutzen Atemschutzgeräte auszutauschen und die Einsatzbereitschaft der Löschfahrzeuge wiederherzustellen.



Während des Einsatzes konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner in einem Mannschaftstransportfahrzeug aufwärmen und wurden dort durch den Rettungsdienst betreut und auf eine eventuelle Rauchgasvergiftung untersucht, diese konnte aber bei keiner der 26 Betroffenen Personen festgestellt werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten musste das Gebäude aufgrund der Verrauchung für 24 Stunden gesperrt werden. Das Ordnungsamt der Stadt Hennef organisierte für 14 Bewohner eine Unterbringung in Nahegelegenen Hotels.



Die Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt.



Insgesamt waren 57 Einsatzkräfte unter der Leitung von Brandoberinspektor Jürgen Mons im Einsatz.