24.12.2023 Hamburg-Rotherbaum Feuer, 2.Alarm mit Menschenleben in Gefahr und bis zu 5 Verletzten Gegen 23:45 Uhr am Heiligabend wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Wohnungsbrand alarmiert.

Hamburg (ots) - Bei Eintreffen schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern.

Eine brennende Person konnte von den Einsatzkräften aus der Wohnung gerettet werden. Der betroffene Bewohner kam mit erheblichen Verbrennungen in ein Krankenhaus. Zudem befanden sich drei weitere Familienmitglieder in der Wohnung, welche glücklicherweise unverletzt blieben.



Aus insgesamt 10 Wohneinheiten wurden 17 Personen während des Einsatzes in einem Linienbus betreut.



Es brannte eine Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Brandbekämpfung erfolgte mit zwei C-Rohren.



Der Brand konnte trotz des heftigen Windes auf die Wohnung und die darüberliegende Mansarde beschränkt werden. Die angrenzende Dachhaut musste abschließend zur Bekämpfung der Glutnester aufgenommen werden.



Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.