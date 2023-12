Altstadt, Feuer 3 Löschzüge mit einem Großeinsatz Rettungsdienst, 31.12.2023, 11:53 Uhr, Willy-Brandt-Str.

Hamburg (ots) - In den Mittagsstunden ist es zu einem Vollbrand einer Sauna in einem Hotelbetrieb im 1. OG in der Hamburger-Altstadt gekommen.

Bei Eintreffen der nächstgelegenen Feuer- und Rettungswache Innenstadt konnte bereits eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Da nicht klar war ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurde die Alarmstufe vom Zugführer auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" erhöht. Aufgrund einer unbekannten Anzahl von noch zu vermutenden Personen im Gebäude, wurde zeitgleich ein Großeinsatz für den Rettungsdienst ausgelöst.

Aufgrund des vorgefundenen Lagebildes der starken Wärme- und Rauchentwicklung in dem betroffenen Bereich, erhöhte der Einsatzführungsdienst Ost das Einsatzstichwort auf "Feuer 3 Löschzüge". Durch den massiven Löscheinsatz mit mehreren Strahlrohren konnte eine Brandausbreitung auf das weitere Gebäudekomplex verhindert werden.

Vom Rettungsdienst wurden 30 Personen betreut. 3 Personen wurden durch die Rettungskräfte mit einem Verdacht auf Rauchgasintoxikation gesichtet und verblieben auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle.



Die Feuerwehr Hamburg ist zurzeit mit Aufräum- und Nachlöscharbeiten noch ca. 1 Std. beschäftigt.



Im Einsatz für Hamburg waren 73 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr.