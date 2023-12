Damit die Hamburgerinnen und Hamburger Silvester fröhlich und vor allem unfallfrei feiern können, möchten wir noch einmal die wichtigsten Punkte im Umgang mit Feuerwerkskörpern in Erinnerung rufen.

Hamburg (ots) - Finger weg von illegalen Feuerwerkskörpern:



Illegale Feuerwerkskörper sind unberechenbar und können schwerwiegende Verletzungen verursachen. Die tückische Gefahr liegt darin, dass die Menge und Art der Sprengladung unbekannt sind. Außerdem ist die Abbranddauer der Zündschnur ungewiss, sodass es unvermindert zu einer schwerwiegenden Zündung kommen kann.



Nur geprüftes Feuerwerk verwenden:



Dieses erkennen Sie beim Kauf daran, dass es eindeutig gekennzeichnet ist.

Hierbei gilt das besondere Augenmerk dem CE-Zeichen, welches in Verbindung mit der vierstelligen Kennnummer sichtbar auf dem Feuerwerkskörper zu sehen sein sollte.



Sicherheitshinweise auf der Gebrauchsanweisung genau durchlesen und befolgen:



Silvesterfeuerwerk nur im Freien verwenden.

Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie den beschriebenen Sicherheitsabstand einhalten.

Dieser beträgt bei den klassischen Feuerwerkskörpern 8 Meter.



Feuerwerkskörper vor dem Anzünden auf festem und geradem Untergrund platzieren.



Starten Sie die Raketen niemals "aus der Hand". Verwenden Sie dafür zum Beispiel eine Flasche, die in einem Getränkekasten steht. So gewährleisten Sie Standsicherheit.



"Versager" niemals erneut anzünden!



Haben Sie immer Ihre Umgebung im Blick und warnen Sie vor dem Zünden des Feuerwerks andere Menschen davor, den gefährlichen Bereich zu betreten.



Verantwortungsvolle Vorbereitung auf die Silvesternacht:



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung der verschiedenen Feuerwerkskörper am Nachmittag bei klarem Verstand durch.



Räumen Sie brennbare Gegenstände von Terrasse und Balkon. Schließen Sie in der Silvesternacht alle Türen und Fenster Ihrer Wohnung sowie Garagen, Schuppen etc.

"Verirrte" Raketen können einen Brand entzünden.



WICHTIG:



Wenn es dennoch zu einem Unfall oder Feuer kommt, unverzüglich den Notruf 112 wählen.



Ihre Feuerwehr Hamburg wünscht einen sicheren und schönen Jahreswechsel.