Veddel, 03.01.2024, 12:49 Uhr, Technische Hilfeleistung mit eingeschlossener Person im LKW.

Hamburg (ots) - Kreuzung Peutestr./Veddeler Markplatz



Heute kam es in den Mittagsstunden auf der Veddel zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW.



Hierbei ist ein mit Bauschutt beladener LKW eines Entsorgungsunternehmens aus noch ungeklärten Gründen auf die Seite gekippt. Der LKW-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeschlossen, war aber nicht eingeklemmt. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Veddel wurde der Fahrer zügig aus seiner Zwangslage befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Die leicht verletzte männliche Person wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in ein umliegendes Klinikum transportiert.



In weiterer Zusammenarbeit mit den Spezialkräften der Technik- und Umweltwache und der Freiwilligen Feuerwehr Warwisch wurde der umgekippte LKW gesichert und mit der Hilfe einer Fachfirma entladen. Zurzeit wird die technische Bergung mittels Feuerwehrkran vorbereitet.



Insgesamt sind 35 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr aktuell im Einsatz für Hamburg.