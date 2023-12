Hamburg-Bahrenfeld 14.12.2023 1:46 Uhr

Hamburg (ots) - Feuer mit 2 Löschzügen und bis zu 10 verletzten Personen.



Der Rettungsleitstelle wurde durch mehrere, zeitgleiche Notrufe eine Rauchentwicklung in einer Unterkunft für unbegleitete Flüchtlinge in der Theodorstrasse gemeldet.



Die Anrufer gaben an, dass sich circa 40 bis 50 Personen in dem Gebäude befinden.

Bei Ankunft der Feuerwehr hatten die Mitarbeiter bereits mit den Evakuierungsmaßnahmen begonnen.



Die Feuerwehr stellte eine Verrauchung im 1.OG des zweigeschossigen Gebäudes fest.

Die vollständige Evakuierung des Gebäudes sowie die notwendigen Belüftungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr durchgeführt.



Es brannte ein Wasserkocher auf einem Elektroherd, der vor Ankunft der Feuerwehr durch Bewohner bereits gelöscht wurde.

Alle 53 betroffenen Bewohner wurden im Außenbereich durch Notärzte gesichtet.

Eine Person mit Rauchgasinhalation wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus befördert. Alle anderen Bewohner konnten unverletzt in Ihre Wohneinheiten zurückkehren.



Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.