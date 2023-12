Am dritten Adventssonntag ging bei der Kreisleitstelle Wesel ein automatischer Notruf eines Mobiltelefons ein.

Hünxe (ots) - Da keine Verbindung zum vermeintlichen Anrufer hergestellt werden konnte, wurden die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe sowie der Rettungsdienst und die Polizei mit dem Einsatzstichwort "H3Y - Person eingeklemmt" zum Postweg alarmiert.



Die Einsatzstelle sollte sich im Kreuzungsbereich zur Schermbecker Landstraße befinden, dort konnte jedoch kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Einsatzkräfte fuhren die angrenzenden Straßen bis zur Gemeindegrenze ab, ebenfalls ohne Feststellung. Nach intensiver Suche im Bereich der Ampelkreuzung konnte ein defektes iPhone gefunden werden, das den Notruf ausgelöst hatte. Vermutlich war es während der Fahrt verloren gegangen, hatte so einen Sturz erkannt und die Rettungskette in Gang gesetzt.



Noch während das Handy und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurden, meldete die Leitstelle einen Folgeeinsatz für die Einheit Hünxe. Auf der Dorstener Straße benötigte eine Person medizinische Hilfe, konnte jedoch die Tür nicht selbstständig öffnen. Sofort fuhren die Hünxer Fahrzeuge zur gemeldeten Adresse. An der Einsatzstelle verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohneinheit und übergaben die Person an den Rettungsdienst.