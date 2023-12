Die Freiwilligen Feuerwehren stehen mit ihren Einsätzen und allgemeinen Fragen rund um das Ehrenamt im Interesse der Öffentlichkeit.

Hünxe (ots) - Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten und regelmäßig über die Aktivitäten der Einsatzkräfte zu informieren, haben wir in letzter Zeit unsere Social-Media-Kanäle umfassend aufgewertet. Die neue Website ist nun ein weiterer Baustein zur Modernisierung unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.



Mit Stolz präsentieren wir daher ab heute die brandneue Internetpräsenz der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe. Neben aktuellen Pressemitteilungen, die wir weiterhin im Presseportal veröffentlichen werden, finden sich auf unserer Website umfassende Informationen zu unseren Einheiten, deren Übungsdiensten und Fahrzeugen. Wir informieren über die Aufgaben der Feuerwehr, beantworten häufig gestellte Fragen und zeigen, wie man Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe werden kann. In der Rubrik "Ratgeber" geben wir nützliche Tipps vom Absetzen eines Notrufs über das Verhalten bei Unwetter bis hin zur Bildung einer Rettungsgasse.



Unsere Website ist wie gewohnt unter https://www.feuerwehrhuenxe.de erreichbar.



Der persönliche Kontakt steht bei uns im Mittelpunkt. Wir freuen uns über Feedback per E-Mail oder über das Kontaktformular auf der Website.