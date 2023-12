Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag standen die Funkmeldeempfänger der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe nicht still.

Hünxe (ots) - Zu zwei weiteren Einsätzen rückten die Einsatzkräfte aus.



Um 02:54 Uhr wurde die Einheit Hünxe zu einem Sturmschaden an der Wilhelmstraße alarmiert. An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Kettensäge zerkleinert und beiseite geräumt. Nachdem die Straße von Laub und Ästen befreit war, konnte der Einsatz nach ca. 90 Minuten beendet werden.



Um 07:56 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle Wesel die Einsatzkräfte aus Bruckhausen in den Ferdinand-Freiligrath-Weg. In einer Wohnung hatte ein Heimrauchmelder Alarm geschlagen, woraufhin aufmerksame Nachbarn den Notruf absetzten. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu der betroffenen Wohneinheit und erkundete den Bereich mit einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz. Auch nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte kein Schaden festgestellt werden. Nach ca. 30 Minuten war der Einsatz beendet.