Mit Vollendung des 67.

Hünxe (ots) - Lebensjahres endet der aktive Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Die Einsatzkraft scheidet damit zwar aus der Einsatzabteilung aus, das "Feuerwehrleben" ist damit aber noch nicht beendet. Mit dem Ausscheiden ist ein Wechsel entweder in die Ehrenabteilung oder in die Unterstützungseinheit vorgesehen.



Um den Mitgliedern der Ehrenabteilung einen besonderen Dank auszusprechen, verteilten die Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe, Stephan Hinz-Sobottka und Jens Förster, vorgezogene Weihnachtsgeschenke. Die mit regionalen Köstlichkeiten bestückten Präsente regten zum Gesprächsaustausch an und ließen die Wehrleute auf vergangene Tage zurückblicken.



Im Rahmen der persönlichen Übergabe der Präsente wurden auch einige Mitglieder der Ehrenabteilung für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Für 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit erhielt Uwe Schwedler die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen in Silber. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft können Ferdinand Fengels und Lothar Gruber zurückblicken und erhielten dafür eine Urkunde des Verbandes und das Ehrenzeichen in Gold. Edwin Stratenwerth, Werner Posser und Heinrich Mahl können sogar auf 60 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr zurückblicken. Sie erhielten ebenfalls die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen in Gold. Wir freuen uns, solche besonderen Momente in unseren Reihen feiern zu können.



Bereits mit dieser Pressemitteilung möchten wir uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, den Vertretern der örtlichen Presse, den Fördervereinen und sonstigen Unterstützern der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe für das vergangene Jahr bedanken. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und einen regen Informationsaustausch. Sollte über die Feiertage doch einmal etwas passieren, sind wir getreu unserem Motto "Rund um die Uhr bereit für deine Sicherheit" selbstverständlich zur Stelle.