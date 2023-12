Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Graben Neudorf am 18.

Graben-Neudorf, Landkreis Karlsruhe (ots) - Dezember 2023 um 12:57 Uhr auf das gemeinsame Teilstück der Bundesstraßen 35 und 36 bei Neudorf alarmiert. Den eingetroffenen Rettungskräften bot sich folgendes Bild. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei entgegenkommende PKWs miteinander. Die beiden fahrzeuglenkenden Personen waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr gleichzeitig mit Schere und Spreizer befreit werden. Eine Person war schwerverletzt und wurde per Rettungswagen ins städtische Klinikum nach Karlsruhe gebracht, eine weitere Person mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 53" in eine Spezialklinik nach Heidelberg transportiert. In einem ebenfalls weiteren beteiligten Pkw wurde eine Person leichtverletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei unter Schock stehende Fahrzeuglenker erlitten keine weiteren Verletzungen, wurden vom Rettungsdienst gesichtet.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Graben-Neudorf unter Einsatzleiter Jochen Köhler mit 26 Kräften und 6 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit dem organisatorischen Leiter Tim Synovzik, dem leitenden Notarzt Dr. Sebastian Friese, einem weiteren Notarzt, 4 Rettungswagenbesatzungen und der Notfallhilfe Graben-Neudorf sowie der RTH "Christoph 53" der Deutschen Luftrettung aus Mannheim.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vom Revier Phillippsburg sowie der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei Karlsruhe im Einsatz. Wegen der Komplettsperrung der Bundesstraße kam es zu langen Staus im Bereich Graben-Neudorf.