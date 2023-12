Am frühen 2. Weihnachtstag, um 5:38 Uhr, wurde die freiwillige Feuerwehr Kamen, mit den LG Westick und Heeren-Werve, zur überörtlichen Hilfe nach Hamm gerufen.

Kamen (ots) - Die Ahse ist aufgrund der Niederschläge in letzter Zeit über die Ufer getreten und hat die angrenzenden Wiesen überflutet. Ein Deich, der ein benachbartes Wohngebiet schützt, ist durchgeweicht, so dass Wasser durch den Deich sickert. Die Feuerwehr Kamen unterstützte die Feuerwehr Hamm mit zahlreichen weiteren Feuerwehren, sowie Ortsverbänden des THW, aus der Umgebung, bei der Sicherung des Deiches.

In enger Absprache mit Fachberatern wurde ein Geotextil auf dem Deich aufgebracht, welches mit Sandsäcken beschwert wurde. Parallel dazu sind mehrere Tauchpumpen eingesetzt worden, um das durchgesickerte Wasser wieder zurück zu pumpen.

Nach über 6,5 Stunden wurden die LG Westick und Heeren, durch weitere nachalamierte Kräfte, ausgelöst. Nachdem die 21 Einsatzkräfte an ihren Standorten zurück gekehrt sind, mussten die Fahrzeuge und Gerätschaften, sowie die persönliche Schutzausrüstung gereinigt werden, um für mögliche weitere Einsätze gewappnet zu sein.

Der Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Kamen konnte nach 7,5 Stunden beendet werden.