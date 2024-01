Zum Jahreswechsel stieg das Einsatzaufkommen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Kiel erwartungsgemäß rapide an.

Kiel (ots) - Zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr wurden durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr 28 Brandeinsätze abgearbeitet. Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um Kleinbrände von Mülltonnen und Feuerwerksresten die durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren schnell gelöscht werden konnten.

Bei einem Einsatz in der Stockholmstraße drohte der Brand von Mobiliar auf einem Balkon auf die dazugehörige Wohnung überzugreifen. Dies konnte durch das schnelle eingreifen der Kräfte der Hauptfeuerwache und der Freiwilligen Feuerwehr Russee gerade noch verhindert werden.

Gleichzeitig wurden durch den Rettungsdienst in diesem Zeitraum 20 Einsätze bewältigt. Darunter waren zwei schwere Handverletzungen durch den Umgang mit Feuerwerkskörpern und eine Verbrennung mit heißem Fett zu verzeichnen, die die Rettungskräfte forderten.

Mittlerweile hat das Einsatzaufkommen wieder das übliche Niveau erreicht.