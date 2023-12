Am 11.12.2023 kam es bei zwei Einsätzen mit zeitgleichem großen Kräftebedarf zum Einsatz aller drei Wachen der Berufsfeuerwehr und acht von zehn Freiwilligen Feuerwehren.

Kiel (ots) - Am späten Nachmittag erreichte die Leitstelle Mitte in Kiel ein Notruf über Flammen und starker Rauchentwicklung aus einem Kleingartengelände am Klausdorfer Weg in Kiel-Wellingdorf.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung. Eine massiv gebaute Gartenhütte mit einer Größe von ca. 6 x 8 m und Anbau brannte in voller Ausdehnung. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. Die Gartenhütte brannte aber vollständig aus. Ein Bagger hat das Gebäude stückweise abgetragen um die zahlreichen, schwer zu erreichenden, Glutnester effektiv zu löschen. Neben mehreren Trupps unter Atemschutz waren zeitweise bis zu 4 Strahlrohre im Einsatz. Der Einsatz zog sich bis in die Abendstunden hin und für weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben.

Der Rettungsdienst transportierte eine Person nach dem Einatmen von Rauchgasen in ein Kieler Krankenhaus.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Dietrichsdorf, Elmschenhagen, Wellsee und Rönne kamen zusammen mit den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr von der Ost- und Hauptfeuerwache sowie des Rettungsdienstes zum Einsatz.



Während dieser Einsatz noch andauerte erreichte die Leitstelle Mitte ein weiterer Notruf. Gemeldet war eine Rauchentwicklung in einem Hochhaus am Kurt-Schuhmacher-Platz in Kiel-Mettenhof. Unklar war zunächst, ob der Treppenraum und damit der Fluchtweg verraucht war.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten auch diese Einsatzstelle bestätigen. Im 12. Obergeschoss des Gebäudes brannten Papierabfälle auf dem Flur. Mit einem Kleinlöschgerät und einem Trupp unter Atemschutz konnte dieses Feuer schnell gelöscht werden. Eine anschließende Entrauchung des betroffenen Bereiches wurde vorgenommen und die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben, sodass dieser Einsatz schnell abgeschlossen werden konnte.

Hier gab es keine verletzten Personen.

Im Einsatz waren neben Einsatzkräften der Haupt- und Nordfeuerwache der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Suchsdorf, Russee und Meimersdorf sowie der Rettungsdienst.



Während der beiden genannten Einsätze wurde eine Absicherung des Stadtgebietes durch die Freiwilligen Feuerwehren Suchsdorf, Rönne und Moorsee sichergestellt.