Wie jedes Jahr kam es zum Jahreswechsel zu einem erhöhten Einsatzaufkommen für die Feuerwehr Konstanz.

Konstanz (ots) - Die Haupt- und Ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden insgesamt 22 gefordert. Dieses Sylvester ist besonders positiv aufgefallen, dass die Straßen frei von Feuerwerk gehalten wurden. So konnten die Einsatzkräfte schnell an die jeweiligen Einsatzstellen gelangen.



31.12.2023 - 13:32 Uhr



Mülleimerbrand an einer Bushaltestelle in der Riedstraße.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



31.12.2023 - 14:08 Uhr



Eine Person musste für den Rettungsdienst über die Drehleiter gerettet werden.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



31.12.2023 - 15:17 Uhr



Ein Baum drohte auf ein Gebäude in der Mainaustraße zu stürzen. Der Baum wurde über die Drehleiter gekürzt, sodass keine Gefahr mehr von dem Baum ausging. Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



31.12.2023 - 15:40 Uhr



Erkundungseinsatz in der Schulthaißstraße. Die Erkundung ergab, dass keine Tätigkeit für die Feuerwehr von Nöten war.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



31.12.2023 - 16:58 Uhr



Die Brandmeldeanlage des ZfP Reichenau hatte ausgelöst. Als Auslösegrund konnten arbeiten an einem Motor festgestellt werden. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Wollmatingen



31.12.2023 - 20:19 Uhr



Eine hilflose Person wurde in der Hardtstraße gemeldet. Die Türe wurde gewaltsam geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



31.12.2023 - 23:27 Uhr



Brennender Müllcontainer in der Jakobstraße.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



31.12.2023 - 23:31 Uhr



Brennender Mülleimer in der Goethestraße.

Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen



01.01.2024- 23:39 Uhr



Eine Brandmeldeanlage in der Reichenaustrasse hatte ausgelöst. Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Petershausen



01.01.2024 - 00:17 Uhr



Brand von Unrat in der Fischenzstraße.

Eingesetzte Kräfte: Abteilung Altstadt



01.01.2024 - 00:27 Uhr



Brand von Kartons in der Mannheimer Straße.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



01.01.2024 - 00:36 Uhr



Gemeldeter Kellerbrand in der Straße "Am Pfeiferhölzle". Dabei handelte es sich um einen Kleinbrand im Außenbereich in einem Kellerabgang.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Petershausen



01.01.2024 - 00:39 Uhr



Gemeldeter Balkonbrand in der Mannheimer Straße. Vor Ort brannte es auf einer Terrasse. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Die angrenzende Wohnung und die darüberliegenden Balkone wurden auf eine eventuelle Brandausbreitung kontrolliert.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Wollmatingen, Abteilung Altstadt



01.01.2024 - 00:41 Uhr



Kleinbrand in der Fürstenbergstraße.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



01.01.2024 - 00:47 Uhr



Brand von Kartonagen an der Marktstätte.

Eingesetzte Kräfte: Abteilung Wollmatingen



01.01.2024 - 00:59 Uhr



Weiterer Kleinbrand in der Hafenstraße.

Eingesetzte Kräfte: Abteilung Petershausen



01.01.2024 - 01:20 Uhr



Es brannten in der Schwaketenstraße mehrere Kartons.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



01.01.2024 - 01:55 Uhr



Brand eines Müllcontainers im Felchengang. Das Feuer hatte bereits auf eine Hecke übergegriffen und drohte auf eine Gartenhütte ebenfalls überzugreifen.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Allmannsdorf, Abteilung Wollmatingen



01.01.2024 - 01:55 Uhr



In der Berchenstraße musste eine Türe im Rahmen eines vermuteten Notfalls geöffnet werden.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



01.01.2024 - 01:55 Uhr



Ein Bus hatte einen technischen Defekt. Aufgrund des Defekts verlor der Bus Betriebsstoffe, welche von der Fähre bis zum Bahnhofsplatz stelleinweise abgebunden werden mussten.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



01.01.2024 - 02:13 Uhr



In der Moltkestraße brannten mehrere Kartons.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache



01.01.2024 - 05:31 Uhr



In der Fürstenbergstraße brannte ein Mülleimer.

Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache