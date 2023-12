Kreis Soest (kso.2023.12.26.427.bika).

Kreis Soest (ots) - Auch wenn der Dauerregen aufgehört und der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Unwetterwarnungen zurückgenommen hat, bleibt die Hochwasserlage in Teilen des Kreisgebiets angespannt. Einsatz-Schwerpunkte liegen in der Stadt Lippstadt und der Gemeinde Lippetal. Am Morgen des zweiten Weihnachtstags (Dienstag, 26. Dezember) wurde in Lippetal-Kesseler der Hochwasser-Informationswert 3 überschritten.

Weil auch der Grundwasserspiegel in Lippstadt und Lippetal steigt, wurde die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten per Warn-App NINA und Cell-Broadcast informiert und zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Kreisbrandmeister Thomas Wienecke, der die Großeinsatzlage führt, sagt: "Wegen des hohen Grundwasserspiegels werden wir es noch mit etlichen vollgelaufenen Kellern zu tun haben."

In der Gemeinde Lippetal gibt es diese schon, hinzu kommen mehrere überflutete Straßen. Einzelne Gehöfte sind betroffen und werden durch die Feuerwehr mit Sandsäcken versorgt. Die Betroffenen werden durch die Untere Wasserbehörde und die Einsatzkräfte vor Ort informiert und beraten. Auch wenn der Hochwasser-Informationswert 3 überschritten ist, bestehe derzeit keine Gefahr für größere Siedlungen im Lippetal, unterstreicht die Untere Wasserbehörde.

In Lippstadt hat der Pegelstand der Glenne die Marke aus dem Jahr 2007 (3,93 Meter) übertroffen und stagniert seit dem frühen Morgen bei 3,95 Meter. Der Glennedeich wird derzeit an einigen Tiefpunkten leicht überströmt. Auch hier werden die betroffenen Einzelgehöfte passgenau informiert: Neben der Unteren Wasserbehörde, dem Veterinärdienst, der Stadt Lippstadt und der Feuerwehr ist auch die Bezirksregierung Arnsberg als Obere Wasserbehörde involviert.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen aus Erwitte-Bad Westernkotten, Geseke-Störmede und Geseke-Mönninghausen: Hier konnten die Warnungen vor Überflutungen am 26. Dezember wieder zurückgenommen werden. Auch die Hochwasserrückhaltebecken erfüllen zurzeit ihren Zweck und haben Puffer für neue Niederschläge. Bis Freitag geht die Untere Wasserbehörde zunächst von einer Wetterberuhigung aus.

Folgende Straßen im Kreisgebiet sind gesperrt:

Bad Sassendorf, Gabrechter Weg

Ense, Haus Füchten, Füchtener Straße/Bahnübergang/Ruhrwiesen

Erwitte K48 Weckinghauser Weg

Geseke, Verlarer Weg 300m vor Verlar

Lippetal, Lippstädter Straße - FR Lippstadt

Lippetal, Kessler Mühle FR Lippborg

Lippetal, Heckentrupper Straße

Lippetal, Dalmer/Stockumerweg

Lippetal, Beckumer Straße L808

Lippetal, Kesseler Straße (komplett)

Lippetal, Lippstädter Straße

Lippetal, Sandweg

Lippstadt, K50 zwischen Esbeck und Lipperode

Lippstadt, In den Amtswiesen/Knappstraße

Lippstadt, Glaseweg

Lippstadt, Holzstraße

Lippstadt, Schleusenstraße

Lippstadt, Hellinghäuser Weg, Höhe Tonhüttenweg

Lippstadt, An der Ausschacht (Overhagen)

Lippstadt, Friedhardtskirchenerstraße (Hellinghausen ab Schorlemerallee)

Lippstadt, Zur neuen Brücke

Soest, Thöningser Straße

Werl, Bergstraßer Weg

Wickede (Ruhr), Echthausen, Ruhrstraße