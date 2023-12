Am Sonntag den, 24.12.2023 um 17:39 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache mit dem Einsatzstichwort Kleinbrand auf die Langforter Straße gerufen.

Langenfeld (ots) - Ein Fondue-Topf hatte auf dem Tisch im Wohnzimmer Feuer gefangen. Der Topf wurde durch die Bewohner nach draußen verbracht.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Ablöschen des Fondue-Topfes im Außenbereich.

Es wurde keine Personen verletzt, ein Schaden ist auch nicht entstanden. Die Einsatzkräfte konnten nach 20 Minuten wieder die Hauptfeuer- und Rettungswache anfahren.



Nur eine Stunde später am Heiligen Abend um 18:31Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld unter dem Einsatzstichwort Keller-Zimmer-Wohnung zu einem Einfamilienhaus auf die Kölner Straße gerufen.

Als die ersten Einsatzkräfte an der gemeldeten Adresse eintrafen, war Feuerschein in einem Raum im Erdgeschoß sichtbar. Der Einsatzleiter wurde unmittelbar nach seinem Eintreffen von einem Nachbar angesprochen, dass sich keine Personen oder Tiere mehr in dem Einfamilienhaus befinden. Er hatte telefonisch Rücksprache mit den Bewohnern gehalten, die sich alle zu einem Besuch in der Nachbarstadt aufhielten.

Die Feuerwehr konnte sich daher ausschließlich auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Mit der Fensterimpulstechnik unter die Decke im Brandraum von außen wurden die Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz mit C-Strahlrohr verschaffte sich von der Rückseite Zutritt zum Brandobjekt.

Diese Maßnahmen zeigten schnell ihre Wirkung und der Brand in der Küche war nach wenigen Minuten gelöscht. Anschließen wurden noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen im gesamten Haus durchgeführt. Der betroffene Bereich der Kölner Straße wurde durch die Polizei während der Löschmaßnahmen komplett gesperrt.

Der Einsatz für die rund 45 Einsatzkräfte der Hauptamtlichen Wache mit Rettungsdienst, der Löschgruppe Reusrath, des Löschzuges 1 Innenstadt und der Informations- und Kommunikationsgruppe zur Unterstützung der Einsatzleitung nach ca. zwei Stunden beendet.

Das zuständige Kriminalkommissariat aus Mettmann hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht ermittelt.



Am gleichen Abend, 24.12.2023 um 21:51 Uhr wurden die Feuerwehr Langenfeld durch die Brandmeldeanlage zu einem Gewerbeobjekt auf die Straße Hardt alarmiert.

Durch umfangreiche Erkundungsmaßnahmen konnten an dem Objekt aber keine Schadensereignisse festgestellt werden. Der herbeigerufene Betreiber kümmerte sich um den Defekt in der Brandmeldeanlage.

Nach ca. 1,5 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Langenfeld beendet und alle Einsatzkräfte kehrten mit ihren Fahrzeugen an die Hauptfeuer- und Rettungswache zurück.