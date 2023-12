Nachdem das im Einsatzabschnitt Ahltener Straße/Westring eingesetzte Hochwasserschutzsystem der Region zunächst zu einer leichten Entspannung der Hochwasserlage im Stadtgebiet Lehrte gesorgt hat, haben die erneuten Regenfälle wieder zu einer Verschlechterung der Situation geführt.

FW Lehrte (ots) - Entsprechend wird am heutigen Dienstag das Hochwasserschutzsystem weiter ausgebaut und das über die Aue zuströmende Wasser auf Ausgleichsflächen gestaut. Hierbei kommen erstmals auch Feuerwehrtaucher zur Unterstützung zum Einsatz.



Insgesamt wurden im gesamten Lehrter Stadtgebiet auch am ersten Weihnachtsfeiertag diverse Hochwasserbedingte Einsatzstellen von den Einsatzkräften der Feuerwehr abgearbeitet. Darüber hinaus sind in einigen Einsatzbereichen auch weiterhin Kräfte der Feuerwehr und des THW dauerhaft mit ihren Pumpen im Einsatz. Aufgrund dieser Einsätze sind in der Kernstadt Lehrte weiterhin die Straßen Breite Lade und Tiefe Straße zu der Einmündung Falkenstraße gesperrt. Die Straße Im Tiefenbruch ist bedingt für den PKW-Verkehr freigegeben, kann aber nach wie vor mit LKW nicht befahren werden.



Das Angebot, dass im Bedarfsfall von der Bevölkerung Sandsäcke bei der Feuerwehr Lehrte abgeholt werden können, bleibt nach wie vor bestehen. (https://www.lehrte.de/de/aktuelles/feuerwehr-und-thw-im-dauereinsatz-durch-anhaltende-regenfaelle.html).