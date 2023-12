Im Laufe des Tages konnten die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Lehrte erste Erfolge im Kampf gegen des Hochwasser verzeichnen.

FW Lehrte (ots) - Die Pegelstände an den dauerhaft eingerichteten Pumpenständen gehen zurück und die Straßensperrung der Worthstraße in Sievershausen ist aufgehoben. Alle anderen Sperrungen müssen aber noch weiterhin aufrecht erhalten bleiben.



Am Vormittag des heutigen Tages haben Einsatzkräfte das Hochwasserschutzsystem in Richtung der Ahltener Straße mittels Sandsäcken weiter verlängert. Dadurch konnte eine weitere Erhöhung des Fassungsvermögen der gestauten Wassermenge erreicht werden. Desweiteren haben Feuerwehrtaucher den Überlauf von zwei Regenrückhaltebecken verschlossen, und konnten damit eine weitere Entlastung für die angrenzenden Wohngebiete bewirken.



Die sinkenden Pegelstände zeigen, dass die insgesamt in den letzten Tagen durch die Einsatzleitung getroffenen Maßnahmen den gewünschten Erfolg bringen. Trotzdem waren im laufe der Nacht und des Tages im gesamten Stadtgebiet wieder Kräfte der Feuerwehr und des THW im Einsatz um der Bevölkerung zu helfen.