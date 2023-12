Alle Jahre wieder muss die Feuerwehr an Silvester Hilfe leisten, häufig ausgelöst durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern.

FW Lehrte (ots) - Damit das neue Jahr nicht gleich mit einer Katastrophe beginnt, möchte die Stadtfeuerwehr Lehrte ein paar Tipps zum sicheren Jahreswechsel geben:



Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Feuerwerk, welches Sie an der Registriernummer und dem CE-Zeichen erkenn.



Illegales Feuerwerk ohne Kennzeichnung ist lebensgefährlich und sollte unter keinen Umständen abgebrannt werden.



Lesen Sie rechtzeitig vor dem Abbrennen des Feuerwerks die Gebrauchsanweisung und halten Sie sich an die Vorgaben.



Bewahren Sie Feuerwerkskörper immer getrennt von Zündquellen auf und verstauen Sie diese nicht in Jacken- oder Hosentaschen.



Stellen Sie Tischfeuerwerk immer auf eine feuerfeste Unterlage und halten Sie es von brennbaren Materialien wie z.B. einem alten, trockenen Weihnachtsgesteck fern.



Heben Sie angezündete Feuerwerkskörper, die nicht explodiert sind, nicht wieder auf, sondern lassen Sie diese liegen.



Achten Sie beim Starten von Feuerwerksraketen auf eine kippsichere Abschussrampe, ein freies Flugfeld und lassen Sie die Raketen nur senkrecht nach oben starten.



Halten Sie Fenster und Balkontüren in der Silvesternacht geschlossen und entfernen Sie alle brennbaren Gegenstände von Ihrem Balkon.



Um einen Entstehungsbrand ggf. selber löschen zu können, halten Sie einen gefüllten Wassereimer bereit. Sollte der Entstehungsbrand beim ersten Versuch nicht gelöscht werden können, verlassen Sie sofort den Raum oder Balkon, schließen Sie alle Türen, rufen Sie unter der Telefonnummer 112 die Feuerwehr und weisen Sie die ankommenden Einsatzkräfte ein.



Die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Lehrte versehen ihren Dienst ehrenamtlich und sorgen auch in der Silvesternacht durch einen Bereitschaftsdienst in den jeweiligen Gerätehäusern für die Sicherheit der Lehrter Bevölkerung. Damit die Einsatzkräfte auch wieder Gesund nach Hause kommen, bittet die Feuerwehr darum, die Einsatzkräfte und deren Fahrzeuge nicht mit Raketen zu beschießen oder mit Feuerwerkskörpern zu bewerfen. Personen die sich hieran nicht halten, machen sich gemäß § 113 Strafgesetzbuch strafbar und können mit einer Haftstrafe von bis zu 5 Jahren belangt werden.



Ihre Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lehrte wünscht Ihnen eine schöne, unfallfreie Silvesternacht und einen tollen Start in das Jahr 2024.