Am 08.12.2023 gegen 18:10 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen in die Straße "In der Dasladen" gerufen.

Leverkusen (ots) - Den Notruf hatte ein aufmerksamer Passant, der den Alarm eines Heimrauchmelders hörte, abgesetzt.



Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein alarmgebender Heimrauchmelder aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses erkundet werden.



Über die Drehleiter ging ein Trupp zur weiteren Erkundung auf den Balkon der betroffenen Wohnung vor. Über das Balkonfenster konnte eine Person auf dem Sofa liegend ausgemacht und eine leichte Verrauchung des Raumes festgestellt werden. Die Person reagierte nicht auf Klopfen. Daraufhin wurde ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungswagen zur Einsatzstelle nachgefordert.



Kurz bevor sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang zur Wohnung verschaffen wollte, kam der Bewohner zu sich und konnte die Balkontüre öffnen.



Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde der Patient von Kräften der Feuerwehr erstversorgt.

Nach Sichtung des Patienten durch den Notarzt wurde der Patient mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert.



Ursache für das Auslösen des Heimrauchmelders war ein abgebranntes Adventsgesteck auf einem Tisch.



Feuerwehr und Rettungsdienst Leverkusen waren mit 20 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort.