Am 10.12.2023 gegen 14:22 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen über eine Person informiert, welche Hilflos in der Wupper trieb.

Leverkusen (ots) - Daraufhin wurden umgehend beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert.



Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine Person geschwächt im Wasser vorgefunden und die Rettung der Person durch Strömungsretter umgehend eingeleitet.

Nach ersten Sicherung am Ufer wurde die Person mit Unterstützung eines in der Nähe befindlichen geländegängigen Kleinfahrzeuges in Richtung Solinger Straße verbracht und dort dem Rettungsdienst übergeben.

Im Anschluss wurde die Person ins Klinikum Leverkusen transportiert.



Feuerwehr und Rettungsdienst Leverkusen waren mit 33 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor Ort.