Die Feuerwehren von Brandis, Beucha und Polenz sind zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Brandis Ortslage Waldsteinberg alarmiert worden.

Brandis (ots) - Bereits bei der Ankunft im Waldwinkel konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte bestätigt werden.

Glücklicherweise hatten sich die Bewohner des Hauses schon selbst in Sicherheit gebracht, so dass die Feuerwehr sich auf die Brandbekämpfung konzentrieren musste. Umgehend wurde ein Löschangriff im Innen- und Außenangriff vorbereitet. Durch die örtliche Lage konnte die Drehleiter aus Brandis nicht effektiv zum Einsatz gebracht werden, was die Arbeit erheblich erschwerte. Nichts desto trotz gelang es den Einsatzkräften, durch gezielte Öffnungen im Dachbereich und unter Verwendung einer Wärmebildkamera das Feuer zu liquidieren.

Aufgrund von erheblichen Trupps unter Atemschutz, wurde das Feuerwehrtechnische Zentrum zum Tausch von gebrauchten Atemschutzgeräten angefordert.

Gegen 19.10 Uhr konnte "Feuer aus" durch den Einsatzleiter gegeben werden. Zur Sicherung der Einsatzstelle verbleibt ein Löschfahrzeug zur Brandwache vor Ort.

Das DRK sicherte zudem den Einsatz der Feuerwehr mit einem Rettungsmittel ab.

Brandursache und Sachschaden sind der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.