Lohmar (ots) - In Summe fast 100 Einsätze erforderten am gestrigen Abend, in der Nacht und auch heute noch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehrangehörigen.



Bereits am frühen Abend waren die Einheiten Lohmar, Birk, Scheiderhöhe und Wahlscheid im Einsatz.



Um 19:13 Uhr wurden die Führungsgruppe und die IuK-Einheit alarmiert um die Führungsstelle im Feuerwehrhaus Lohmar zu besetzen.



Von hier wurde der Einsatz von sämtlichen Einsatzkräften aus Lohmar organisiert.



Um 20:20 Uhr wurde Stadtalarm für die gesamte Feuerwehr Lohmar ausgelöst.



Zur Unterstützung wurden im weiteren Verlauf Alarmgruppen der Feuerwehren Swisttal und Alfter angefordert.



Über 130 Einsatzkräfte befanden sich im Einsatz.



Zu einem Einsatzschwerpunkt entwickelte sich der Breidter Rücken, hier wurden Dächer abgedeckt, ein Dachstuhl aus der Verankerung gehoben, Stromleitungen rissen und vieles mehr.



Aufgrund der mangelnden Versorgung mit Strom und Telefon besetzte die Feuerwehr zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Lohmar einen "Leuchtturm" als Anlaufstelle für Bürger*innen in Not.

Dort wurde ein eigener Abschnitt mit ca. 70 Einsatzkräften aus Lohmar und Alfter gebildet.



Um 1:30 entließ Einsatzleiter Sven Ziaja die letzten Einsatzkräfte in die Nachtruhe.



Kurz nach 5 Uhr am Morgen musste die Löschgruppe Birk erneut ausrücken, in Sankt Augustin kam es zu einem Großbrand, weswegen die Alarmgruppe den Grundschutz für das Stadtgebiet sicherstellte.



Auch im weiteren Tagesverlauf kam es, besonders auf dem Breidter Rücken, zu weiteren Einsätzen