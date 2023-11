(MM) Am 30.11.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 15:46 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in die Benckiserstraße im Stadtteil Mitte alarmiert.

Ludwigshafen (ots) - Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits auf der Straße eine starke Rauchentwicklung feststellbar.



Es handelte sich um einen Brand der Abluftanlage in einem Imbiss. Dieser wurde durch die Feuerwehr mit mehreren Feuerlöschern gelöscht. Teilweise musste die Abluftanlage demontiert werden. Auf Grund der starken Rauchentwicklung waren umfangreiche und zeitaufwendige Entrauchungsmaßnahmen in dem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude erforderlich.



Bei dem Einsatz gab es keine verletzten Personen.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr, der Bezirksschonsteinfeger sowie die Polizei.



Um 16:05 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall auf die A650 alarmiert. Hier handelte es sich um einen Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.



Bei dem Unfall wurden eine Person sowie ein Hund verletzt. Der Hund befand sich zum Unfallzeitpunkt im Kofferraum eines am Unfall beteiligten PKW.



An dieser Einsatzstelle waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 11 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim sowie der Rettungsdienst.



Während der Einsätze wurde der Stadtschutz durch die Freiwillige Feuerwehr Maudach sichergestellt.