(SR)Gebäudebrand Wittelsbachstraße in Ludwigshafen Süd Am 08.12.2023 um 14:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gebäudebrand nach Ludwigshafen in die Wittelsbachstraße gerufen.

Ludwigshafen (ots) - In einer Schule schlugen offene Flammen aus den geborstenen Fenstern eines Klassenzimmers im 2. OG. Das Gebäude war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr geräumt. Der Brand war schnell unter Kontrolle, sodass eine Brandausbreitung auf den Dachstuhl verhindert werden konnte. Schüler und Lehrkräfte waren unverletzt und wurden in einem sicheren Bereich betreut. Bedingt durch den Brand waren umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Die Wärmebeaufschlagung in dem Klassenzimmer hatte ein geplatztes Heizungsrohr zur Folge, welches einen Wasserschaden über die Räumlichkeit hinaus verursachte. Während der Maßnahmen war die Wittelsbachstraße einseitig in Richtung Mundenheimer Straße gesperrt. Einsatzende war gegen 16:15 Uhr.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften, die Polizei, der Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Entstördienst TWL.



Rauchentwicklung Berthold-Brecht-Straße Ludwigshafen Oggersheim



Dem Einsatz in der Wittelsbachstraße folgte um 14.46 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Stromkasten im Hochhaus der Berthold-Brecht-Straße in Ludwigshafen Oggersheim. Grund war ein Kleinbrand in einem Versorgungsschacht, der ein leichte Verrauchung im Treppenraum 09. OG auslöste. Außer den Löschmaßnahmen waren maschinelle Entrauchungsmaßnahmen notwendig. Personschäden gab es keine.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften, die Polizei, der Rettungsdienst und der Entstördienst TWL.



Ölspur Ludwigshafen Brunckstraße



Um 16:36 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Ölspur, verursacht durch einen PKW, in die Brunckstraße nach Ludwigshafen Oppau alarmiert. Die Schadensstelle wurde gesichert und eine zertifizierte Ölschadensfirma beauftragt um die Fahrbahn fachgerecht zu reinigen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit einem Rüstfahrzeug und 2 Einsatzkräften und die Polizei.