(MM) Am 11.12.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 09:40 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude in die Lagerhausstraße im Stadtteil Süd alarmiert.

Ludwigshafen (ots) - Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Rauchentwicklung aus dem 3. OG des mehrgeschossigen Wohngebäudes feststellbar. Die Erkundung ergab, dass es sich um einen Zimmerbrand handelte.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Eine Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes konnte durch den Einsatz vom Überdrucklüftern verhindert werden.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz war um 10:51Uhr beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei, der Leitende Notarzt sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst.



Um 09:52 Uhr wurde ein Brandgeruch in einem Krankenhaus im Stadtteil Hemshof gemeldet.

Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte einen zunächst nicht zuordenbaren Geruch innerhalb des Gebäudes feststellen.

Nach einer umfangreichen und zeitintensiven Erkundung konnte die Ursache ermittelt werden. Der Geruch wurde von außen in das Gebäude eingetragen. Ursache waren Bauarbeiten in der näheren Umgebung.

Es lag keine Gefahrenlage vor, Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz war um 11:20 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 2 Einsatzkräften und 1 Fahrzeug der Berufsfeuerwehr, die Werkfeuerwehr der BASF, die Freiwillige Feuerwehr Oppau sowie der Rettungsdienst.



In Folge wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 10:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die B9 alarmiert. Nach einer großflächigen Erkundung konnte jedoch kein Unfall oder sonstige Gefahrenlage festgestellt werden. Der Anrufer hatte einen Unfall vermutet, dieser hatte sich nicht bestätigt.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 13 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Maudach, die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim, der Rettungsdienst sowie die Polizei.



Um 12:36 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen durch die Notfallzentrale der DB ein brennender Zug zwischen Ludwigshafen-Mundenheim und Ludwigshafen-Rheingönheim gemeldet.

Durch einen technischen Defekt an einer Lokomotive kam es zu einem Brand,

dieser war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.

An der Lokomotive waren weder Güter- noch Personenwagen angehängt.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim, der Rettungsdienst, die Polizei, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie der Notfallmanager der DB.