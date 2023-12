Sonntag, 10. Dezember 2023, 21.24 Uhr Pertisaustraße Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Balkonbrand im 5.

München (ots) - Stock eines Mehrfamilienhauses in der Pertisaustraße gerufen. Der Wohnungsmieter wurde leicht verletzt.



Eine aufmerksame Mieterin hatte einen Balkonbrand im Gebäude gegenüber bemerkt und unmittelbar die Notrufnummer -112- angerufen.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten noch eine Verrauchung auf dem Balkon fest und schickten sofort einen Trupp, ausgerüstet mit Pressluftatmern und einem C-Strahlrohr in die fünfte Etage.

Der Mieter der Wohnung hatte bereits schnell und effektiv gehandelt, indem er das Feuer auf dem Balkon selbst löschte, noch bevor es sich auf die Wohnung ausbreiten konnte.



Der Bewohner wurde vom anwesenden Rettungsdienst betreut und auf mögliche Rauchgasintoxikation untersucht. Zur weiteren Beobachtung wurde der Patient in eine Münchner Klinik transportiert.

Die schnelle Reaktion des Bewohners sowie die effiziente Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst haben dazu beigetragen, Schlimmeres zu verhindern.



Glücklicherweise blieb die Wohnung unversehrt, und es entstand nur geringer Sachschaden auf dem Balkon. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.



(sei2)



