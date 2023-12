Montag, 25.

München (ots) - Dezember 2023, 2.12 Uhr



Inninger Straße



In der Heiligen Nacht ist ein Radlader in Brand geraten und komplett ausgebrannt.



Mehrere laute Knallgeräusche machten Anwohnerinnen und Anwohner auf den Brand aufmerksam. Mehrere Mitteiler sahen auch meterhohe Flammen und riefen die Feuerwehr.



Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte wurden von Passanten erwartet und eingewiesen. Ein Atemschutztrupp löschte den in Vollbrand stehenden Radlader. Die lauten Knallgeräusche waren auf die geplatzten Reifen der Baumaschine zurückzuführen.



Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.



Am Radlader entstand ein Totalschaden. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



(sco)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 20 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/





Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell